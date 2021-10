Mehrere Corona-Fälle bei Rhein-Neckar Löwen: Spiel verlegt

Mannheim (dpa) - Wegen mehrerer Corona-Fälle beim Handball-Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen muss die für Samstag geplante Partie gegen den SC DHfK Leipzig verlegt werden. Nachdem bereits am Montag zwei Löwen-Spieler positiv getestet worden waren, habe es bei Nachtestungen in den vergangenen Tagen weitere positive Fälle innerhalb der Mannschaft gegeben, teilte der Club am Donnerstag mit. Welche und wie viele Profis genau betroffen sind, wurde nicht kommuniziert. Alle seien vollständig geimpft und «haben keine bis schwache Symptome», hieß es weiter. Wann das Spiel nachgeholt wird, soll kurzfristig entschieden werden.

