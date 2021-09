Mehrere Städte planen Weihnachtsmärkte

Tübingen/Karlsruhe (dpa/lsw) - Mehrere Städte im Südwesten wollen in diesem Jahr wieder Weihnachtsmärkte veranstalten. Teilweise ist aber noch unklar, unter welchen Bedingungen diese stattfinden. Das Sozialministerium, die kommunalen Landesverbände und Vertreter der Schausteller hatten sich am Mittwoch darauf geeinigt, trotz der Gefahr einer vierten Corona-Welle in diesem Jahr wieder Weihnachtsmärkte in Baden-Württemberg zu ermöglichen.

Die Stadt Tübingen will den Markt nach Angaben vom Donnerstag so vorausschauend organisieren, dass auch bei sich ändernden Corona-Regelungen nicht kurzfristig umgeplant werden muss. «Jetzt schon können wir aber sagen, dass der Markt großzügig gestaltet werden soll, um die Möglichkeit zur Einhaltung der Abstandsempfehlung herzustellen», teilte ein Sprecher mit.

Auch in Karlsruhe soll es einen Weihnachtsmarkt geben. Mit Blick auf mögliche Zugangsbeschränkungen habe man noch keine Entscheidung getroffen, sagte ein Sprecher. «Es ist geplant, dass wir das Konzept je nach Lage anpassen.»

© dpa-infocom, dpa:210929-99-416394/3