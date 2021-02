Mehrere Waggons eines Güterzug in Karlsruhe entgleist

Karlsruhe (dpa/lsw) - Vermutlich wegen eines technischen Defekts ist am Dienstag ein Güterwaggon an einem Bahnübergang in Karlsruhe entgleist. Daraufhin hatten sich drei weitere Waggons verkantet, so dass auch diese Fahrzeuge den Kontakt zum Gleis verloren hatten. Nach weiteren Angaben der Polizei wurde bei dem Unfall im Stadtteil Mühlburg niemand verletzt. Die Ermittler gehen davon aus, dass sich bei der Rangierfahrt über den Bahnübergang eine Weiche verstellt hatte. Dies habe dazu geführt, dass mehrere Waggons entgleisen konnten.

An der Unfallstelle in der Nähe der Rheinhäfen hatte sich am frühen Morgen ein mehrere Kilometer langer Verkehrsstau gebildet. Der Bahnübergang war zunächst am Morgen gesperrt und wurde wegen schwieriger Bergungs- und Instandsetzungsarbeiten von 11 Uhr an erneut geschlossen werden. Mitarbeiter einer Spezialfirma mussten die Waggons wieder auf das Gleisbett stellen. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen bei mindestens 25 000 Euro.

