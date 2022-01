Mehrjährige Haftstrafen nach Feuer in Talheimer Wohnhaus

Heilbronn (dpa/lsw) - Nach einem Feuer in einem Haus für Asylbewerber in Talheim (Kreis Heilbronn) sind eine Bewohnerin des Gebäudes und ihr Lebensgefährte zu jeweils drei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden. Der 34 Jahre alten Frau warf das Amtsgericht schwere Brandstiftung vor, der ein Jahr ältere Mann soll ihr dabei geholfen haben. «Sie hat das Haus angezündet, weil sie eine größere Wohnung haben wollte», zeigte sich der Vorsitzende Richter am Dienstag in Heilbronn überzeugt. Außerdem habe sie den verhassten Nachbarn auf diesem Weg «eins auswischen können».

Mit dem Urteil folgte die Kammer weitgehend den Ausführungen der Staatsanwaltschaft, die für beide irakischen Angeklagten 3 Jahre und 10 Monate Haft gefordert hatte. Die Verteidiger plädierten auf eine Bewährungsstrafe für die Frau und einen Freispruch für ihren Lebenspartner.

Die Irakerin hatte in der zweitägigen Verhandlung gestanden, das Feuer im Mai vergangenen Jahres gelegt zu haben. Sie sei verzweifelt gewesen und habe sich umbringen wollen, hatte sie ausgesagt und über ihren Verteidiger für die Tat um Entschuldigung gebeten. Die Kammer schenkte ihr allerdings keinen Glauben. Sie sieht es vielmehr als erwiesen an, dass die Frau aus Ärger über die Wohnsituation versucht hat, den Brand mit benzingetränkten Kleidungsstücken zu legen. Ihr Mann habe sie mit dem Wagen aus seiner Wohnung in Schorndorf ins Zweifamilienhaus der Frau in Talheim gefahren. Bei dem Feuer war niemand verletzt worden.

Der Verteidiger des Mannes sprach nach der Entscheidung von einem «schweren Fehlurteil» und legte unmittelbar nach Ende der Urteilsbegründung Berufung ein.

© dpa-infocom, dpa:220117-99-743903/4