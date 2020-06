Melanie Behringer übernimmt Cheftrainer-Posten in Freiburg

Freiburg (dpa/lsw) - Ex-Nationalspielerin Melanie Behringer wird zur kommenden Saison Cheftrainerin der zweiten Frauen-Mannschaft des SC Freiburg. Das gaben die Badener am Mittwoch bekannt. «Es wird eine spannende Aufgabe für mich, junge Spielerinnen weiterzuentwickeln und an die erste Mannschaft heranzuführen. Meine aktive Fußballkarriere hat beim SC Freiburg begonnen, umso schöner ist es für mich, nun meine erste Trainerstation in meinem Heimatverein zu beginnen», sagte die 34 Jahre alte Jahre Behringer. Parallel dazu wird die frühere Olympiasiegerin, Welt- und Europameisterin, die seit Januar als Standardtrainerin der Freiburger Bundesliga-Frauen arbeitet, weiter als Co-Trainerin der deutschen U-17-Juniorinnen tätig sein.