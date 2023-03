Mannheim (dpa) - Die Eishockey-Frauen der Memmingen Indians haben die deutsche Meisterschaft gewonnen. Das Team aus Bayern siegte in der Finalserie nach dem Modus Best of Five mit 3:0 gegen die Mad Dogs Mannheim. Den letzten und entscheidenden Sieg zur Meisterschaft sicherten sich die Indians in Mannheim am Samstag mit einem deutlichen 6:0. Für den Club ist es nach 2016, 2018 und 2019 der vierte deutsche Meistertitel.