Merklingen: Arbeiten an Felsen abgeschlossen - A8 früher befahrbar

Merklingen (dpa/lsw) – Die Sicherungsarbeiten an einem Felsen am Albabstieg der Autobahn 8 sind schneller fertig als geplant. Deshalb soll die Strecke bereits ab 16.00 Uhr wieder befahrbar sein, wie die Autobahn GmbH am Freitag mitteilte. Zunächst war man vom Abend ausgegangen. Die entsprechende Felswand wurde gesichert, loses Gestein abgetragen und ein Sicherungsnetz angebracht.

Der Abschnitt zwischen Merklingen (Alb-Donau-Kreis) und Mühlhausen (Landkreis Göppingen) in Fahrtrichtung Stuttgart ist seit Dienstag gesperrt, weil ein Fels abzustürzen drohte. Ausweichrouten führen unter anderem über die Autobahnen 6 und 7. Die Gegenfahrbahn der A8, der Albaufstieg in Richtung München, ist nicht betroffen.