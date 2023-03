Messerangriff im Zollenalbkreis: Nachbarn entdecken Blutspur im Treppenhaus

Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Hechingen im Zollernalbkreis haben in der Nacht zum Samstag (18.03.) die Polizei alarmiert. Sie hatten im Treppenhaus eine Blutspur entdeckt, die sich bis zur Tür eines Bewohners zog.

Mann im Treppenhaus mit Messer angegriffen

Als die Polizei an der Wohnung eintraf, öffnete nach mehrfachem lauten Klopfen schließlich der 42 Jahre alte Bewohner. Dieser war laut Polizeibericht an den Händen verletzt. Er gab an, von zwei Unbekannten im Treppenhaus mit einem Messer angegriffen worden zu sein. Die Angreifer hätten ihn außerdem getreten. Die Polizei ermittelt zu den Tatverdächtigen, "die aus dem Umfeld des Geschädigten kommen dürften", heißt es in einer Mitteilung der Polizei.