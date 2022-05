Weinheim (dpa/lsw) - Ein großer Haufen Metallschrott eines Metallhandels ist in einem Gewerbegebiet in Brand geraten. Warum das Feuer am Montag in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) ausbrach, sei noch unklar, teilte die Polizei am selben Tag mit. Verletzt wurde dabei niemand. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.