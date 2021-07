MHP Riesen Ludwigsburg holen US-Basketballer Woodard

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Die MHP Riesen Ludwigsburg haben den US-Amerikaner James Woodard für die kommende Saison in der Basketball-Bundesliga verpflichtet. Der 26-Jährige war zuletzt beim griechischen Club Peristeri B.C. aktiv und erhält in Ludwigsburg einen Einjahresvertrag, wie die Schwaben am Dienstag mitteilten. «Mir gefällt seine Vielseitigkeit», sagte Trainer John Patrick über den Guard, der in der Saison 2019/20 bereits 19 BBL-Spiele für medi Bayreuth absolviert hatte.

© dpa-infocom, dpa:210720-99-447503/2