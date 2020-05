Millionengewinn im Lotto geht nach Reutlingen

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein Tipper aus Reutlingen hat beim Lotto über eine Million Euro gewonnen. Der Systemspieler verzeichnete bei der Ziehung am Mittwoch die Gewinnzahlen 9, 31, 33, 42, 45 und 49 richtig auf seinem Schein, wie Lotto Baden-Württemberg am Freitag in Stuttgart mitteilte. Die sechs Richtigen brachten genau 985 873 Euro ein. Weil der Mann mit einem Vollsystem gespielt hatte, kommen weitere Treffer aus niedrigeren Gewinnklassen hinzu. Der

Gesamtgewinn addierte sich so auf knapp über eine Million Euro. Der Glückspilz war der zwölfte baden-württembergische Millionengewinner des Jahres.