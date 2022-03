Millionenschaden nach Großbrand bei Lörrach

Kleines Wiesental (dpa/lsw) - Ein Schaden von bis zu einer Million Euro ist bei einem Brand in einem ehemaligen Bauernhof in Kleines Wiesental (Kreis Lörrach) entstanden. Rettungskräfte behandelten am Mittwoch elf Menschen mit leichten Rauchvergiftungen, zwei von ihnen kamen in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Das Feuer war am Mittwochvormittag ausgebrochen.

Die Feuerwehr war mit etwa 140 Kräften vor Ort und war noch am frühen Donnerstagmorgen damit beschäftigt, letzte Glutnester zu löschen. Das Gebäude war Teil einer Kinder- und Jugendhilfe, so ein Sprecher. Warum das Feuer ausbrach, blieb unklar.