Minderjährigen Drogen gegeben - Mann in U-Haft

Lörrach (dpa/lsw) - Weil er Minderjährigen Drogen gegeben haben soll, ist ein Mann aus Lörrach (Landkreis Lörrach) verhaftet worden. Bei einer Wohnungsdurchsuchung bei dem 23-Jährigen wurden Betäubungsmittel beschlagnahmt, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft von Freitag heißt. Außerdem wurden weitere Gegenstände sichergestellt, die als Beweismittel in Betracht kämen. Seit einer Woche sitze der Mann in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der Abgabe, Verabreichung oder Überlassen von Drogen an Minderjährige ermittelt.