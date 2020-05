Minister: Bauern garantieren Lebensmittelversorgung in Krise

Neuried (dpa/lsw) - Die Landwirtschaft in Baden-Württemberg hat nach Einschätzung von Agrarminister Peter Hauk (CDU) durch die Corona-Krise bei Verbrauchern an Bedeutung gewonnen. Heimische Lebensmittel und Produzenten stünden wieder mehr im Fokus, sagte der Minister am Freitag in Neuried (Ortenaukreis). Landwirte garantierten in der Krise die Lebensmittelversorgung. «Unsere Bauern im Land sorgen täglich für unsere Ernährung, das wird den Verbrauchern gerade in diesen Tagen immer stärker bewusst», sagte Hauk. Davon profitiere die Landwirtschaft. Hauk rief Verbraucher dazu auf, regionale Produkte zu kaufen und die heimische Landwirtschaft zu unterstützen.

Der Minister hatte vor einem Monat die Kampagne «Wir versorgen unser Land» gestartet. Sie stellt landwirtschaftliche Betriebe im Südwesten vor. Unterstützt wird sie unter anderem von den Bauernverbänden.

«Derzeit wird von vielen Verbrauchern unsere vielfältige heimische Produktpalette neu entdeckt und wertgeschätzt», sagte der Präsident des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbandes (BLHV), Werner Räpple. «Es ist toll zu beobachten, wie Familien gemeinsam in der Küche stehen und regionale Lebensmittel zubereiten und genießen.» Die Corona-Krise habe bei vielen Verbrauchern ein Umdenken gebracht. Landwirten bringe dies mehr Ansehen und einen Wettbewerbsvorteil.