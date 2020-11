Ministerium: Intendant Spuhler soll gehen, aber nicht sofort

Karlsruhe (dpa/lsw) - Der umstrittene Generalintendant des Badischen Staatstheaters in Karlsruhe, Peter Spuhler, soll zum Ende der laufenden Spielzeit gehen. Nach Vorwürfen unter anderem wegen seines Führungsstils soll nach dem Willen des Wissenschaftsministeriums sein Vertrag für eine dritte Intendanz aufgelöst werden. Damit würde Spuhler im Sommer kommenden Jahres und nicht erst 2026 das Haus verlassen, teilte das Ministerium am Mittwoch mit. Der Theater-Chef steht seit Monaten wegen seines angeblich autoritären Verhaltens in der Kritik.

Endgültig entscheiden muss der Verwaltungsrat des Badischen Staatstheaters, dessen Vorsitzende Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) ist. Sie sowie der Vize-Vorsitzende, Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD), wollten die Auflösung des Vertrags auf der Sitzung des Gremiums am 30. November empfehlen, wie es weiter hieß. Spuhler habe bereits sein grundsätzliches Einverständnis erklärt.