Ministerium: Novavax-Impfstoff kommt am Dienstag

Stuttgart (dpa/lsw) - Der neue Impfstoff der US-Firma Novavax steht ab kommendem Dienstag in Baden-Württemberg zur Verfügung. Das sagte der Amtsleiter des Gesundheitsministeriums, Uwe Lahl, bei einer digitalen Informationsveranstaltung am Donnerstag in Stuttgart. Der Impfstoff soll vorrangig den Beschäftigten im Gesundheitswesen angeboten werden. Es herrscht die Hoffnung, dass sich ungeimpfte Mitarbeiter, etwa von Kliniken und Pflegeheimen, vor Inkrafttreten der einrichtungsbezogenen Impfpflicht am 16. März mit dem Vakzin immunisieren lassen.

Vorgesehen ist, dass die Substanz vorerst nur an die Bundesländer geht und noch nicht an Arztpraxen. Die erste Lieferung an die Länder sollte insgesamt 1,4 Millionen Dosen umfassen. Im ersten Quartal soll Deutschland laut Bundesgesundheitsministerium insgesamt rund vier Millionen Dosen von Novavax bekommen. Von April bis Juni sollen dann bis zu 30 Millionen weitere Dosen folgen.

