Ministerium: 14 Vogelgrippe-Fälle seit November

Stuttgart (dpa/lsw) - 14 Fälle der hochansteckenden Vogelgrippe sind seit November in Baden-Württemberg nachgewiesen worden. Das teilte das Ministerium für Ländlichen Raum in Stuttgart am Freitag auf Anfrage mit. Hierbei handele es sich um lokal begrenzte Geschehen: zum einen im Schwarzwald-Baar-Kreis und zum anderen in der Rhein-Neckar-Region und in Karlsruhe. Hausgeflügelbestände sind bislang nicht betroffen, wie ein Ministeriumssprecher erklärte.

