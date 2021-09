Ministerpräsident Kretschmann hat alle Bond-Filme zu Hause

Stuttgart (dpa) - Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann schaut gerne James-Bond-Filme. «Die ziehe ich mir immer wieder rein», sagte der Grünen-Politiker am Dienstag in Stuttgart. Ob er den neuen Bond-Thriller «Keine Zeit zu sterben», der am Donnerstag in die deutschen Kinos kommt, auf der großen Leinwand sehen wird, ließ der 73-Jährige offen. Als wahrer Fan hat er eine Sammlung der Actionfilme zu Hause. Kretschmann: «Ich gucke alle James-Bond-Filme an. Ich habe die alle zu Hause.» Für Schauspieler Daniel Craig ist «Keine Zeit zu sterben» sein letzter Einsatz als Geheimagent 007. Kretschmanns Lieblings-Bond ist aber ein anderer: Sein Favorit sei Sean Connery, sagte der Ministerpräsident.

