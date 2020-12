Ministerpräsident Kretschmann stimmt Bürger auf bundesweiten Lockdown ab kommender Woche ein

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) spricht im Landtag. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild © Sebastian Gollnow

Reutlingen (dpa) - Der bundesweite Lockdown wird nach Einschätzung des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann schon vor Weihnachten kommen. «So wie es sich abzeichnet, wird der harte Lockdown vor Weihnachten kommen und nicht erst danach», sagte Kretschmann am Samstag beim Grünen-Landesparteitag in Reutlingen mit Verweis auf eine Corona-Schalte mit anderen Ministerpräsidenten und Kanzlerin Angela Merkel. Dort sei am Samstagmorgen die Ministerpräsidentenkonferenz an diesem Sonntag zur Corona-Krise vorbereitet worden. Kretschmann betonte, die Menschen müssten sich darauf einstellen, dass schon nächste Woche das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben so weit wie möglich heruntergefahren werde.