Mit Goller, Jensen und Flick: Nürnberg trainiert wieder

Nürnberg (dpa/lby) - Mit drei neuen Gesichtern hat der 1. FC Nürnberg die Vorbereitung auf die Rückrunde der 2. Fußball-Bundesliga aufgenommen. Unter der Leitung von Trainer Markus Weinzierl absolvierte die Mannschaft am Montag am Valznerweiher ihre erste Trainingseinheit in der langen WM-Pause. Mit dabei waren auf dem teils schneebedeckten Rasen auch die drei Neuzugänge Peter Vindahl Jensen (Tor), Benjamin Goller und Florian Flick (beide Flügelspieler).

Der dänische Torwart vom niederländischen Erstligisten AZ Alkmaar soll den verletzten Stammkeeper Christian Mathenia (Schulter) bis zum Saisonende ersetzen. Der ebenfalls ausgeliehene Flick (Schalke) sowie der fest verpflichtete Goller (Bremen) können die nach den Verletzungen von Tim Handwerker und Erik Wekesser (beide Kreuzband) entstandenen Lücken auf den Außenbahnen füllen.

Nach einer ernüchternden Hinrunde verbringen die Nürnberger die Winterpause auf Rang elf. Mit zwei Punkten ist der Vorsprung auf den Relegationsplatz bedrohlich klein. Um die Trendwende einzuleiten, ordnete Weinzierl für diesen Dienstag und Mittwoch gleich zwei Trainingseinheiten pro Tag an.

Bis zum Rückrundenauftakt am 29. Januar gegen den FC St. Pauli gilt es vor allem, die Torgefahr massiv zu steigern. Mit 16 Toren in den ersten 17 Spielen stellt Nürnberg den schwächsten Sturm der Liga.

Am Freitag bestreitet der «Club» beim TSV 1860 München seinen ersten Wintertest. Es folgt eine weitere Kraftprobe gegen Erzgebirge Aue, bevor die Franken am 8. Januar ins Trainingslager nach Belek reisen. Dort bestreitet die Mannschaft ein abschließendes Testspiel gegen Schalke 04.