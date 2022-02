Mit mehr als drei Promille auf Elektroroller im Kreis Lörrach unterwegs

Schopfheim (dpa/lsw) - Ohne Fahrerlaubnis, Versicherungsschutz und mit mehr als drei Promille war ein 42-Jähriger auf einem Elektroroller unterwegs. Ein freiwilliger Atem-Alkoholtest ergab bei dem Mann am Sonntag in Schopfheim (Kreis Lörrach) einen Wert von 3,5 Promille, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Polizei beschlagnahmte den Roller. Eine Blutentnahme im Krankenhaus wurde angeordnet.

