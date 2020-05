Mit Tempo 205 in Radarfalle gerast

Simmersfeld (dpa/lsw) - Mit bis zu 105 Stundenkilometern über dem Tempolimit sind zwei Raser im Kreis Calw erwischt worden. Wie Polizei am Dienstag mitteilte, kontrollierten die Beamten am Samstag bei Simmersfeld die dort geltende Geschwindigkeitsbegrenzung von Tempo 100. Ein 27-jähriger Autofahrer mit einem Führerschein in Probezeit war dabei mehr als doppelt so schnell wie erlaubt. Ein 53-jähriger Motorradfahrer raste mit Tempo 173 in die Radarfalle. Beide müssen mit Fahrverboten und hohen Bußgeldern rechnen. Den 27-Jährigen erwartet zudem eine Nachschulung.