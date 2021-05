Mittelfeldspieler Zenga verlängert beim SV Sandhausen

Sandhausen (dpa/lsw) - Der SV Sandhausen hat den Vertrag mit Mittelfeldspieler Erik Zenga um eine weitere Saison verlängert. Der 28-Jährige wird damit in sein siebtes Vertragsjahr beim Fußball-Zweitligisten gehen, wie der SVS am Montag mitteilte. «Er hat in dieser Zeit Höhen und Tiefen erlebt, sich nach diversen Rückschlägen aber stets zurückgekämpft und dabei auch schwere Verletzungen weggesteckt», sagte Sandhausens Sportlicher Leiter Mikayil Kabaca. Zenga war 2015 zum SVS gewechselt und hat seitdem 60 Pflichtspiele für die Kurpfälzer absolviert.

