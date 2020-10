Mix aus Sonne und Wolken im Südwesten

Stuttgart (dpa/lsw) - Baden-Württemberger können sich am Wochenende auf etwas Sonne freuen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes bleibt es am Samstagvormittag zunächst bewölkt. Zudem rechnen die Meteorologen im Südosten des Landes mit Regen. Ab dem Mittag scheint dann wieder die Sonne. Regen erwarten die Wetterexperten ab dem Mittag nicht mehr. Die Höchsttemperaturen liegen bei 12 bis 19 Grad. In der Nacht zum Sonntag kommt südlich der Schwäbischen Alb Nebel auf. Die Temperaturen fallen auf 9 bis 3 Grad.

Am Sonntag erwarten die Wetterexperten einen Mix aus Sonne und Wolken. Südlich der Schwäbischen Alb bleibt es bis in die Mittagsstunden neblig. In Mittel- und Nordbaden ziehen ab Sonntagmittag dichte Wolken auf. Die Höchsttemperaturen liegen bei 13 bis 20 Grad.