Moped prallt gegen Roller: Drei Menschen schwer verletzt

Gaggenau (dpa/lsw) - Drei Menschen sind bei einem Zusammenstoß zwischen einem Moped und einem Roller in Gaggenau (Landkreis Rastatt) schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei vom Freitag fuhr ein 16-jähriger Mopedfahrer am Donnerstagabend entgegen der Fahrtrichtung links an einer Verkehrsinsel vorbei und prallte dann mit einem entgegenkommenden 41 Jahre alten Rollerfahrer zusammen.

Der Rettungsdienst brachte beide Fahrer sowie den 15 Jahre alten Beifahrer des Mopedfahrers mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Laut Polizei beobachtete ein Zeuge, wie der Mopedfahrer vor dem Zusammenstoß ein weiteres, zunächst unbekanntes Zweirad überholt haben soll. Es werde derzeit ermittelt, ob das Fahrzeug mit dem Unfall in Verbindung steht.