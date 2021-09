Mord an 51-Jährigem: Prozess gegen Paar begonnen

Karlsruhe (dpa)/lsw - Das Opfer verblutete an 49 Schlag- und Stichverletzungen - wegen Mordes an einem 51-Jährigen müssen sich seit Mittwoch ein 43 Jahre alter Mann und seine Lebensgefährtin vor dem Landgericht Karlsruhe verantworten. Er und die 49 Jahre alte Ex-Frau des Opfers sollen den 51-Jährigen im Dezember vergangenen Jahres in der Nähe von Mühlacker (Enzkreis) getötet haben. Zur Sache wollten sich beide nicht einlassen, sagten aber zur Person aus. Weinend las der 43-Jährige sein Statement vor.

Motiv für die Bluttat war laut Staatsanwaltschaft, dass das Opfer damit drohte, dubiose Geschäfte des 43-jährigen beim Finanzamt zu melden - obwohl er sich gegenüber Behörden und Gerichtsvollzieher stets als mittellos ausgegeben hatte. Um das zu verhindern, lockte das Paar demnach den 51-Jährigen in ein Waldstück. Als dieser sein Auto abstellte, stieg der 43-Jährige laut Anklageschrift zu und attackierte ihn sofort mit dem Hammer und dem Schraubenzieher.

Dann soll das Paar die Leiche im Wagen weggefahren und das Auto abgestellt haben. Der Tote wurde später im Kofferraum gefunden. Für den Prozess sind sieben Verhandlungstage anberaumt, rund 20 Zeugen sind geladen. Ein Urteil könnte am 13. Oktober fallen (Az.: 1 Ks 20 Js 15400/20).

© dpa-infocom, dpa:210915-99-225215/2