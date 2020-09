Mordanklage: 49-Jähriger soll Ex-Partnerin getötet haben

Villingen-Schwenningen (dpa/lsw) - Weil er seine ehemalige Lebensgefährtin, die Mutter dreier Kinder, in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) getötet haben soll, wird ein 49 Jahre alter Mann nun wegen Mordes angeklagt. Das bestätigte ein Sprecher der Konstanzer Staatsanwaltschaft am Donnerstag. Die Staatsanwaltschaft plädiere auf Mord, da der Verdächtige aus Heimtücke und niedrigen Beweggründen gehandelt haben soll. Die Todesursache der 39-Jährigen sei massiv stumpfe Gewalteinwirkung auf ihren Hinterkopf gewesen. Genauere Hintergründe zur Tat teilte der Sprecher nicht mit. Zuvor berichtete der «Südkurier». Vor etwa drei Monaten war die Frau tot in ihrer Wohnung in Schwenningen aufgefunden worden. Wann der Prozess stattfinden wird, war noch unklar.