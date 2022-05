Morddrohungen und pro-russische Botschaften in Innenstadt

Pforzheim (dpa/lsw) - Rund ein Dutzend pro-russische Botschaften sind in der Pforzheimer Innenstadt verteilt worden. Die handschriftlich beschriebenen Zettel wurden in Briefkästen von Wohnhäusern und einer Apotheke gefunden, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch mitteilte. Auf den Zetteln wird der russische Präsident Wladimir Putin gelobt. Auch wird zur Ermordung von deutschen Politikern aufgerufen. Die Polizei ging wegen der sich ähnelnden Handschriften zunächst von einem Einzeltäter aus. Der Staatsschutz ermittelt wegen des Aufrufs zu einer Straftat.