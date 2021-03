Mordprozess um Drogengeschäfte beginnt ohne Aussagen

Karlsruhe (dpa/lsw) - Im Prozess um den mutmaßlichen Mord an einem Drogendealer haben die beiden Angeklagten zum Auftakt geschwiegen. Die Männer wollten sich zunächst nicht zu den Vorwürfen äußern, sagten ihre Verteidiger am Dienstag am Landgericht Karlsruhe. Die Staatsanwaltschaft wirft den Georgiern vor, im vergangenen Juli das Opfer mit 13 Hammerschlägen gegen den Kopf und 5 Messerstichen in die Brust umgebracht zu haben. Hintergrund soll gewesen sein, dass der 19-jährige Angeklagte verärgert über den gemeinsamen Drogenhandel mit dem 24-Jährigen gewesen sei. Um seinen Mordplan auszuführen, habe er sich an den 22 Jahre alten Angeklagten als Unterstützer gewandt.

