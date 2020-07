Motorrad-Fahrschüler stirbt bei Prüfungsfahrt

Sinsheim (dpa) - Bei einer Prüfungsfahrt ist ein 24 Jahre alter Motorrad-Fahrschüler in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) tödlich verletzt worden. Ein 30 Jahre alter Autofahrer verlor am Donnerstag auf regennasser Straße in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß der Wagen mit dem entgegenkommenden Motorradfahrer zusammen, wie die Polizei mitteilte. Der 24-Jährige starb noch am Unfallort an seinen Verletzungen.