Motorradfahrer bei Frontalzusammenstoß schwer verletzt

Bopfingen (dpa/lsw) - Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Auto auf einer Landstraße bei Bopfingen (Ostalbkreis) ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der 26-Jährige geriet wegen eines Fahrfehlers am Mittwochnachmittag in den Gegenverkehr, wie die Polizei am Abend mitteilte. Dort stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Dessen Fahrer wurde leicht verletzt. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf etwa 20.000 Euro. Die Straße war für etwa zwei Stunden gesperrt.