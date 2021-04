Motorradfahrer bei Unfall im Enzkreis schwer verletzt

Straubenhardt (dpa/lsw) - Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall nahe Straubenhardt (Enzkreis) schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, kollidiert ein Autofahrer am Donnerstag mit seinem Wagen in einer Rechtskurve mit dem Motorrad. Der Kradfahrer wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, der Autofahrer blieb unverletzt. Der genaue Unfallhergang war noch unklar.

© dpa-infocom, dpa:210402-99-63709/2