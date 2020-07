Motorradfahrer bei Unfall lebensbedrohlich verletzt

Friedland (dpa/mv) - Ein Motorradfahrer hat sich am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall zwischen Woldegk und Göhren (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) lebensbedrohliche Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei am Abend mitteilte, war der 56-Jährige in einer Gruppe von fünf Motorradfahrern unterwegs, als er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam. Dabei sei er von seinem Fahrzeug geschleudert worden und gegen das Haltegestell eines neu gepflanzten Baumes geprallt. Der aus Baden-Württemberg stammende Biker wurde von Rettungskräften zur Behandlung in das Klinikum Neubrandenburg gebracht. Wegen Rettungs-und Bergungsmaßnahmen war die Landstraße am Unfallort für eine Stunde voll gesperrt.