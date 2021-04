Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Titisee-Neustadt (dpa/lsw) - Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Titisee-Neustadt (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war der 55 Jahre alte Motorradfahrer am Freitagnachmittag unterwegs, als ihm ersten Erkenntnissen zufolge ein Autofahrer die Vorfahrt nahm. Bei dem Zusammenstoß wurde der 55-Jährige schwer verletzt, Rettungskräfte brachten ihn mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus. Der Autofahrer und seine beiden Beifahrer blieben unverletzt, wie es weiter hieß.

