Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Auto gestorben

Stetten am kalten Markt (dpa/lsw) - Ein 65 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto bei Stetten am kalten Markt (Landkreis Sigmaringen) ums Leben gekommen. Der Mann sei am Sonntagabend auf einer Landstraße mit dem Auto eines 18-jährigen Fahrers kollidiert und gestürzt, teilte die Polizei mit. Er sei noch an der Unfallstelle gestorben. Die Straße war für mehrere Stunden gesperrt. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.