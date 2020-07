Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Pforzheim (dpa/lsw) - Ein 34-jähriger Motorradfahrer ist am Samstagmorgen bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Pforzheim schwer verletzt worden. Ein 21 Jahre alter Autofahrer hatte das Motorrad laut Polizeiangaben beim Herausfahren aus einer Grundstückseinfahrt im Stadtteil Eutingen übersehen. Es kam zur Kollision, woraufhin der 34-Jährige von seinem Motorrad stürzte und sich dabei schwer verletzte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.