Motorradfahrer im Kreis Rottweil nach Sturz tot aufgefunden

Sulz am Neckar (dpa/lsw) - Ein 21 Jahre alter Motorradfahrer ist bei Sulz am Neckar (Kreis Rottweil) tot neben seinem Zweirad aufgefunden worden. Angaben der Polizei zufolge wurde er in den frühen Morgenstunden des Samstags gefunden. Was genau passiert ist und zum Sturz und Tod des Zweiradfahrers führte, ist jedoch noch unklar. Ein alarmierter Notarzt konnte nur noch den Tod des jungen Mannes feststellen. Der Mann wurde im Ortsteil Hopfau gefunden. Die Ermittlungen dauern an.