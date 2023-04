Motorradfahrer kollidieren: 16-Jähriger schwer verbrannt

Baden-Baden (dpa/lsw) - Zwei Motorradfahrer sind am Ostersonntag auf der B500 nahe Baden-Baden zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Der jüngere der Männer, ein 16-Jähriger, wurde mit schweren Verbrennungen in eine Spezialklinik geflogen. Seine Maschine hatte Feuer gefangen. Wie die Polizei weiter mitteilte, ist es möglich, dass der Jugendliche das Motorrad ohne Wissen des Fahrzeughalters genutzt hat und für diese Fahrzeugklasse keinen Führerschein besitzt.

Zunächst sei der 16-Jährige mit der Maschine zu Fall gekommen. Er schlitterte dann in einer Rechtskurve auf die linke Fahrbahnseite und stieß dort frontal mit dem entgegenkommenden Motorrad zusammen. Das Fahrzeug des Jugendlichen geriet im Straßengraben in Brand. Während er per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen wurde, wurde der 45-jährige Fahrer des entgegengekommenen Motorrads ebenfalls schwer verletzt in ein Krankenhaus gefahren.

Den Schaden schätzte die Polizei auf mehr als 20.000 Euro. Die B500 war für die Unfallaufnahme, Bergung der Motorräder und für die Straßenreinigung über drei Stunden lang gesperrt.