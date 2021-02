Mudau (dpa/lsw) - Ein Motorradfahrer ist nach einem Unfall in Mudau (Neckar-Odenwald-Kreis) lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, stürzte der 22 Jahre alte Mann in einer Kurve und prallte dann gegen eine Mauer. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

