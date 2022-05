Motorradfahrer nach Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Vaihingen an der Enz (dpa/lsw) - Ein Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Vaihingen an der Enz (Landkreis Ludwigsburg) schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 57-Jährige nach dem Unfall zunächst bewusstlos. Ein 50 Jahre alter Autofahrer hatte den entgegenkommenden Motorradfahrer am Mittwoch auf der Bundesstraße 10 beim Linksabbiegen übersehen. Der 57-Jährige kam ins Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt.