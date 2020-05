Villingen-Schwenningen (dpa/lsw) - Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall im Schwarzwald-Baar-Kreis gestorben. Der 29 Jahre alte Mann sei in Villingen-Schwenningen ins Schlingen gekommen und gegen eine Hauswand geprallt, teilte die Polizei am frühen Samstagmorgen mit. Bei dem Aufprall am Vorabend hatte sich der Motorradfahrer schwer verletzt und war noch am Unfallort gestorben.