Elztal (dpa/lsw) - Ein 41 Jahre alter Mann ist im Neckar-Odenwald-Kreis mit seinem Motorrad gegen einen Holzstapel geprallt und gestorben. Der Mann verlor am Montag in einer Kurve zwischen den Elztaler Ortsteilen Muckental und Rittersbach die Kontrolle über sein Motorrad, wie die Polizei mitteilte. Er prallte gegen einen Holzstapel am Straßenrand. Der 41-Jährige starb später im Krankenhaus.