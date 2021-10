Schönwald (dpa/lsw) - Ein Motorradfahrer ist auf der Bundesstraße 500 im Schwarzwald-Baar-Kreis tödlich verunglückt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, stürzte der 30-Jährige auf einer kurvigen Strecke bei Schönwald und prallte gegen eine Leitplanke. Er erlag am Sonntagabend noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

