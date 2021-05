Motorradfahrer stirbt bei Überholversuch eines Autos

Sternenfels (dpa/lsw) - Das Überholmanöver einer Autofahrerin im Enzkreis hat einen Motorradfahrer das Leben gekostet. Die 19-Jährige habe nach ersten Erkenntnissen den entgegenkommenden Biker übersehen, als sie zum Überholen auf die Gegenfahrbahn ausscherte, teilte die Polizei am Montag mit. Der 54 Jahre alte Mann habe seine Maschine stark abgebremst, sei gestürzt und gegen das Auto geprallt. Der Wagen habe ihn dann überrollt.

Der Mann erlag am Sonntag noch an Ort und Stelle seinen schweren Verletzungen. Die Polizei sperrte die Landesstraße in Sternenfels über Stunden. Unter anderem war ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

© dpa-infocom, dpa:210510-99-539200/2