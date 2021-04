Motorradfahrer stirbt nach Sturz im Rems-Murr-Kreis

Kaisersbach (dpa/lsw) - Ein Motorradfahrer ist bei einem Sturz in Kaisersbach (Rems-Murr-Kreis) tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der 51 Jahre alte Mann am frühen Morgen auf der Kreisstraße 1892 unterwegs. In einer Linkskurve kurz vor der Ebersbergmühle sei er aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in eine Parkbucht gestürzt.

Dort habe ihn eine Frau gefunden und die Rettungskräfte verständigt. Für den Biker kam jede Hilfe zu spät. Er starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte.

