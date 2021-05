Motorradfahrer stirbt nach Zusammenprall mit Lkw

Altensteig (dpa/lsw) - Ein 20-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Altensteig (Landkreis Calw) ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, kam der 20-Jährige am Freitagabend nach einem Überholmanöver mit seinem Zweirad in einer Rechtskurve ins Schlingern. Der Fahrer geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Klein-Lkw zusammen. Der 20-Jährige starb an der Unfallstelle. Der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt.

