Motorradfahrer von Auto überrollt und gestorben

Calw (dpa/lsw) - Ein Motorradfahrer ist im Kreis Calw von einem Auto überrollt worden und gestorben. Der 59-Jährige war am Samstagabend mit seinem Motorrad auf der Bundesstraße 463 unterwegs, als er in einer Rechtskurve auf die Gegenspur geriet, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Mann stürzte und wurde über die Straße geschleudert. Ein entgegenkommender Autofahrer versuchte noch auszuweichen, erfasste aber den Mann. Der 59-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

