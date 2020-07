Dürbheim (dpa/lsw) - Nach einem Sturz auf einer ansteigenden Straße bei Dürbheim (Kreis Tuttlingen) ist ein 83 Jahre alter Motorrollerfahrer gestorben. Nach Angaben der Polizei stieß der Mann am Dienstag auf seiner Fahrt rechts gegen den Bordstein und stürzte. Ein Rettungshubschrauber flog den Verunglückten in eine Klinik, wo der Senior wenig später starb. Es gibt keine Anhaltspunkte, wonach noch ein anderes Fahrzeug an dem Unfall beteiligt war.