MSV Duisburg holt Außenstürmer Tomic aus Stuttgarter U23

Duisburg (dpa/lnw) - Der MSV Duisburg hat sich für den erhofften Aufstiegskampf in der 3. Fußball-Liga mit Außenstürmer David Tomic personell verstärkt. Der 22-Jährige kommt ablösefrei aus der U23 des VfB Stuttgart und erhält einen Vertrag für ein Jahr mit einer Option auf eine weitere Saison.

Tomic wurde in der Jugend des 1. FC Kaiserslautern ausgebildet und stand dort in der Saison 2017/18 dreimal im Zweitliga-Kader, wurde aber nicht eingesetzt. «Seine Karriere ist ein bisschen ins Stocken geraten, aber wir wollen jetzt gemeinsam daran arbeiten, sein Talent, auf engsten Räumen spielerische Lösungen zu finden und Torchancen zu kreieren, wieder in Schwung zu bringen», sagte Trainer Torsten Lieberknecht.