Mumifizierte Leiche obduziert: Keine Hinweise auf Gewalttat

Grenzach-Wyhlen (dpa/lsw) - Nach dem Fund einer mumifizierten Leiche in einem Haus in Grenzach-Wyhlen (Landkreis Lörrach) steht die Identität des Toten auch nach einer Obduktion noch nicht fest. Aufgrund der langen Liegezeit sei keine Todesursache feststellbar gewesen, teilte die Polizei am Freitag mit. Es habe allerdings auch keine Hinweise auf eine Gewalteinwirkung gegeben.J

Die Leiche des Mannes war am Sonntag entdeckt worden. Ein Polizeisprecher machte keine Angaben dazu, wann in etwa dieser gestoben sein dürfte. Erst Anfang September war in Grenzach-Wyhlen die mumifizierte Leiche eines Mannes gefunden worden.